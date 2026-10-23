Сокровища на миллион: Тамбовчане пытались вывезти 135 средневековых артефактов в Европу

В Тамбове двум местным жителям назначили по пять с половиной лет лишения свободы условно за попытку переправить в Великобританию и Францию 135 средневековых артефактов стоимостью около миллиона рублей. Приговор уже вступил в законную силу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Осуждёнными стали Б. Ширин 1975 года рождения и В. Судаков 1979 года рождения. Ленинский районный суд города установил каждому испытательный срок продолжительностью три года и шесть месяцев.

Преступную схему пресекли ещё в августе 2024 года. Сотрудники спецслужбы задержали мужчин, когда те собирались передать в почтовые отделения посылки с историческими предметами для отправки за рубеж. Внутри находились древности, относящиеся к культуре Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа.

Экспертиза подтвердила историческую, научную и культурную значимость находок, вывоз которых из страны запрещён.

«Общая оценочная стоимость изъятых археологических ценностей составила около 1 млн рублей», — уточнили в ФСБ.

По судебному решению коллекцию направили в территориальное управление Минкультуры по Центральному федеральному округу. Там определят дальнейшую судьбу предметов, в том числе возможность их передачи российским музеям. Расследование вело региональное управление ФСБ по статье о покушении на контрабанду культурных ценностей по предварительному сговору.