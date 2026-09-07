Солист группы «Инь-Ян» Артём Иванов развёлся со второй женой

Солист группы «Инь-Ян» Артём Иванов, также известный как автор хитов для Лободы и Лолиты, расторг второй брак. По информации Super.ru, певец развёлся с Эльвирой Ивановой ещё осенью 2025 года.

Публично о расставании бывшие супруги не рассказывали. Представители артиста эту информацию также пока не комментировали. Иванов начал встречаться с Эльвирой Пипкиной в 2019 году. В ноябре пара сыграла свадьбу на побережье Турции, а брак зарегистрировала в России.

В 2021 году у супругов родился сын. Подробностями семейной жизни музыкант и его избранница делились редко. Ранее Иванов был женат на солистке «Инь-Ян» Татьяне Богачёвой. В 2016 году у артистов появилась дочь Мирра, а спустя несколько лет они объявили о разводе.

После расставания Иванов и Богачёва сохранили рабочие отношения. Сейчас они вместе выступают в возрождённом составе группы «Инь-Ян».

Ранее актёр Андрей Гайдулян после второго развода показал новую юную избранницу. По сведениям издания, девушка, предположительно, родом из Таджикистана. С 2020 года она работает фрилансером в сфере создания контента: придумывает концепции и сценарии, занимается визуальным оформлением соцсетей.