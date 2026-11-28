Солист «Трёх дней дождя» отправился в рехаб вместо тура по Уралу и Сибири
Группа «Три дня дождя» перенесла тур из-за лечения солиста Глеба Викторова
Глеб Викторов. Обложка © Telegram / Глеб три дня дождя
Российская рок-группа «Три дня дождя» перенесла гастрольный тур на неопределённый срок из-за решения солиста Глеба Викторова пройти курс реабилитации. Об этом коллектив объявил в социальных сетях.
Выступления должны были состояться в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Тюмени и Челябинске. В последнем городе музыкантов ждали 13 декабря, стоимость билетов составляла от 2500 до 6000 рублей. Кроме того, перенос затронул концерт в Казани.
Представители группы попросили поклонников с пониманием отнестись к решению Викторова и поблагодарили их за поддержку. Все приобретённые билеты останутся действительными, а желающие смогут вернуть деньги по месту покупки. Новые даты выступлений коллектив объявит дополнительно.
В 2025 году «Три дня дождя» выступили в качестве хедлайнеров VK Fest в Челябинске. Музыкант уже прерывал концертную деятельность ради лечения. После сорванного выступления в Екатеринбурге представители лейбла утверждали, что артисту подсыпали запрещённые вещества. А в начале ноября Глеб Викторов извинился перед поклонниками за сорванный концерт в Минске. Фронтмен объяснил случившееся проблемами со здоровьем и пообещал вернуть зрителям деньги за билеты, а также компенсировать разочарование поклонников эксклюзивным концертом.