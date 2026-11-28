Российская рок-группа «Три дня дождя» перенесла гастрольный тур на неопределённый срок из-за решения солиста Глеба Викторова пройти курс реабилитации. Об этом коллектив объявил в социальных сетях.

Выступления должны были состояться в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Тюмени и Челябинске. В последнем городе музыкантов ждали 13 декабря, стоимость билетов составляла от 2500 до 6000 рублей. Кроме того, перенос затронул концерт в Казани.

Представители группы попросили поклонников с пониманием отнестись к решению Викторова и поблагодарили их за поддержку. Все приобретённые билеты останутся действительными, а желающие смогут вернуть деньги по месту покупки. Новые даты выступлений коллектив объявит дополнительно.