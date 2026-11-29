Сомалийские пираты освободили торговое судно MV Marsa Virgo, захваченное накануне в Аденском заливе. Все члены экипажа находятся в безопасности, сообщает портал Garowe Online.

Судно принадлежит компании Marsa Ocean Shipping из Объединённых Арабских Эмиратов и ходит под флагом Панамы. После освобождения оно продолжило движение к пункту назначения. Об условиях освобождения не сообщается.

Накануне Life.ru рассказывал о захвате грузового судна в Аденском заливе. Капитан сообщил о появлении вооружённых посторонних на борту. Информацию о происшествии обнародовал британский центр координации морских торговых перевозок UKMTO.