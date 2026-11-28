Вооружённые пираты захватили грузовое судно в Аденском проливе
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Грузовое судно оказалось под контролем вооружённых пиратов в Аденском заливе. Шесть нападавших поднялись на борт корабля, а экипажу пришлось укрыться в защищённом помещении. Об этом сообщили британское Управление морских торговых операций (UKMTO) и Центр морской безопасности в Индийском океане (MSCIO).
Инцидент произошёл 28 ноября примерно в 220 километрах к северо-западу от сомалийского порта Босасо. По информации UKMTO, капитан сообщил о появлении на борту вооружённых посторонних, которые захватили управление судном.
Как уточнили в европейском центре морской безопасности, на корабль проникли шестеро пиратов. Моряки успели укрыться в специально оборудованном защищённом отсеке. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.
Название захваченного судна, его флаг и число находящихся на борту людей пока не раскрываются. Обстоятельства нападения выясняют представители военно-морской операции Евросоюза ATALANTA.
О происшествии уже уведомили компетентные органы. Остальным судам, проходящим через Аденский залив, рекомендовали соблюдать повышенную осторожность и немедленно сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее Life.ru писал, что сомалийские пираты пытались захватить торговое судно Glamor у берегов Йемена. Тогда моряки успели укрыться в защищённом помещении, не позволив нападавшим добраться до экипажа. После появления японского патрульного самолёта злоумышленники покинули корабль, и судно продолжило движение.