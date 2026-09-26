Сон до полуночи — не закон: Сомнолог объяснил, что действительно важно для отдыха

Время отхода ко сну само по себе не определяет качество отдыха. Гораздо важнее соблюдать стабильный режим, спать достаточное количество часов и учитывать индивидуальные особенности организма, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

По словам специалиста, в организме человека работают внутренние биологические часы, которые регулируют периоды сна и бодрствования. Поэтому привычка регулярно ложиться глубокой ночью и просыпаться ближе к обеду может отражаться на самочувствии даже при достаточной продолжительности сна.

При этом поздний отход ко сну не всегда приводит к проблемам. Если человек ложится в три-четыре часа утра, но получает необходимое количество отдыха и чувствует себя нормально, такой режим не обязательно сразу становится причиной нарушений.

Однако при постоянном сбитом графике у некоторых людей может ухудшаться выработка гормонов, связанных со сном и бодростью. В результате снижается качество отдыха, а днём могут появляться усталость и проблемы с концентрацией.

Сомнолог отметил, что проблема чаще связана не с конкретным временем засыпания, а с хроническим недосыпом и постоянной сменой режима. Попытки компенсировать нехватку сна длительным отдыхом в выходные не всегда помогают восстановить нормальное состояние.

По словам врача, при настройке режима важно учитывать не только время отхода ко сну, но и другие факторы: частоту ночных пробуждений, ощущение бодрости после пробуждения и общую продолжительность отдыха. Для улучшения качества сна специалист советует постепенно выстраивать стабильный график, вечером уменьшать яркий свет, избегать активной работы перед сном и создавать спокойные условия для отдыха.

Ранее Life.ru рассказывал, почему привычка заменять полноценный сон кофе и попытками взбодриться может негативно сказываться на самочувствии. Специалисты отмечали, что для восстановления организма важны не отдельные меры, а общий режим дня.