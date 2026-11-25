Австралийские учёные выявили особый подтип депрессии, который хуже поддаётся лечению распространёнными антидепрессантами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The British Journal of Psychiatry.

Специалисты Сиднейского университета изучили клинические и генетические данные 11 380 человек с депрессией. У 2604 участников (23%) обнаружили признаки так называемой циркадной депрессии, связанной с нарушением работы внутренних биологических часов организма.

Характерной особенностью этой группы стала повышенная сонливость, которую испытывали 84% пациентов. Ещё 83% жаловались на сильную усталость сразу после пробуждения, а 68% причисляли себя к «совам».

У таких пациентов заболевание чаще проявлялось в более молодом возрасте и сопровождалось более тяжёлыми симптомами. Во время обострений они чаще набирали вес, а при приёме антидепрессантов сталкивались с побочными эффектами.

Авторы научной работы считают перспективным направлением лечения восстановление естественных биологических ритмов организма. В частности, дополнительного изучения заслуживает эффективность светотерапии и препаратов, воздействующих на мелатониновые рецепторы.

При этом учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований. Пациентам, которым назначенные антидепрессанты не приносят ожидаемого облегчения, следует обсудить альтернативные способы лечения с врачом, не отменяя препараты самостоятельно.

Ранее Life.ru разобрал распространённые мифы об антидепрессантах. Резкое прекращение приёма лекарств может вызвать тревогу, бессонницу, тошноту и головокружение. При этом синдром отмены нельзя приравнивать к наркотической зависимости.