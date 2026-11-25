Сон есть, а сил нет: Учёные выявили необычный подтип депрессии, который не берут таблетки
Учёные выявили подтип депрессии, устойчивый к обычным антидепрессантам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Австралийские учёные выявили особый подтип депрессии, который хуже поддаётся лечению распространёнными антидепрессантами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The British Journal of Psychiatry.
Специалисты Сиднейского университета изучили клинические и генетические данные 11 380 человек с депрессией. У 2604 участников (23%) обнаружили признаки так называемой циркадной депрессии, связанной с нарушением работы внутренних биологических часов организма.
Характерной особенностью этой группы стала повышенная сонливость, которую испытывали 84% пациентов. Ещё 83% жаловались на сильную усталость сразу после пробуждения, а 68% причисляли себя к «совам».
У таких пациентов заболевание чаще проявлялось в более молодом возрасте и сопровождалось более тяжёлыми симптомами. Во время обострений они чаще набирали вес, а при приёме антидепрессантов сталкивались с побочными эффектами.
Авторы научной работы считают перспективным направлением лечения восстановление естественных биологических ритмов организма. В частности, дополнительного изучения заслуживает эффективность светотерапии и препаратов, воздействующих на мелатониновые рецепторы.
При этом учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований. Пациентам, которым назначенные антидепрессанты не приносят ожидаемого облегчения, следует обсудить альтернативные способы лечения с врачом, не отменяя препараты самостоятельно.
Ранее Life.ru разобрал распространённые мифы об антидепрессантах. Резкое прекращение приёма лекарств может вызвать тревогу, бессонницу, тошноту и головокружение. При этом синдром отмены нельзя приравнивать к наркотической зависимости.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.