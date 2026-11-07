Sony спустя четыре года после приостановки продаж игровых приставок в России решила зарегистрировать название и фирменный логотип PlayStation. Компания подала соответствующие заявки в Роспатент 28 октября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Заявителем выступает Sony Interactive Entertainment — подразделение японской корпорации, отвечающее за игровой бизнес. Компания намерена зарегистрировать товарные знаки сразу по трём классам Международной классификации товаров и услуг — № 9, 28 и 41.

В перечень вошли игровые приставки, контроллеры, наушники, шлемы виртуальной реальности, портативные игровые устройства и видеоигры. Кроме того, Sony хочет закрепить права на бренд в сфере онлайн-игр и развлекательных услуг.

При этом подача заявок ещё не означает возвращения PlayStation на российский рынок. С марта 2022 года Sony приостановила поставки консолей и игр в Россию, прекратила отгрузки официальным дилерам и ограничила работу PlayStation Store для российских пользователей. О возобновлении продаж компания пока не объявляла.

Несмотря на ограничения, основное российское юридическое лицо Sony — «Сони электроникс» — продолжает действовать. В то же время другое подразделение корпорации, «Сони мобайл коммюникейшнз рус», 11 августа 2025 года завершило самоликвидацию.

Ранее Life.ru рассказывал о российском геймере, которому удалось получить недоступное дополнение для Atomic Heart через поддержку PlayStation. Пользователь два месяца переписывался с русскоязычными сотрудниками компании, после чего они вручную добавили контент на его аккаунт.

Похожие действия по защите интеллектуальной собственности предпринимают и другие зарубежные компании. Так, Netflix в октябре зарегистрировал в России новый товарный знак. Он распространяется не только на развлекательные услуги, но и на различные категории потребительских товаров. При этом американский стриминговый сервис не заявлял о планах возобновить работу в стране.