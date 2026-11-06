Сооснователь ИИ-компании Higgsfield Александр (Алекс) Машрабов получил гражданство Казахстана. Соответствующий указ президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал 30 октября. Об этом сообщил вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев.

«В Казахстане на одного миллиардера больше!» — написал чиновник в соцсетях.

Мадиев лично вручил предпринимателю казахстанский паспорт и опубликовал фотографию с церемонии. Министр поблагодарил Машрабова за выбор страны и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

В Казахстане не допускается двойное гражданство, поэтому при получении местного паспорта предусмотрен отказ от прежнего гражданства.

Предприниматель известен разработками в области искусственного интеллекта. В 2023 году он вместе с исследователем машинного обучения Ерзатом Дулатом основал Higgsfield — платформу для создания и редактирования изображений и видеороликов с помощью нейросетей. По словам Мадиева, продуктами компании пользуются более 40 миллионов человек.

Машрабов окончил Московский физико-технический институт. Позднее он создал стартап AI Factory, который в 2020 году купила американская Snap Inc. за 166 миллионов долларов. После сделки предприниматель возглавил направление генеративного ИИ в компании, а затем занялся собственным бизнесом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Машрабов может войти в российский рейтинг миллиардеров Forbes. В августе 2026 года его стартап привлёк 400 миллионов долларов инвестиций, после чего стоимость всего бизнеса оценили в 5,4 миллиарда долларов. Эксперты предполагали, что предпринимателю принадлежит от 20 до 30% компании. По одной из оценок, стоимость его пакета могла достигать двух миллиардов долларов. Однако представители Higgsfield оспорили расчёты Forbes, не раскрыв фактическое распределение долей.