Сооснователь Higgsfield Машрабов получил гражданство Казахстана
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Сооснователь ИИ-компании Higgsfield Александр (Алекс) Машрабов получил гражданство Казахстана. Соответствующий указ президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал 30 октября. Об этом сообщил вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев.
«В Казахстане на одного миллиардера больше!» — написал чиновник в соцсетях.
Мадиев лично вручил предпринимателю казахстанский паспорт и опубликовал фотографию с церемонии. Министр поблагодарил Машрабова за выбор страны и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.
В Казахстане не допускается двойное гражданство, поэтому при получении местного паспорта предусмотрен отказ от прежнего гражданства.
Предприниматель известен разработками в области искусственного интеллекта. В 2023 году он вместе с исследователем машинного обучения Ерзатом Дулатом основал Higgsfield — платформу для создания и редактирования изображений и видеороликов с помощью нейросетей. По словам Мадиева, продуктами компании пользуются более 40 миллионов человек.
Машрабов окончил Московский физико-технический институт. Позднее он создал стартап AI Factory, который в 2020 году купила американская Snap Inc. за 166 миллионов долларов. После сделки предприниматель возглавил направление генеративного ИИ в компании, а затем занялся собственным бизнесом.
Ранее Life.ru рассказывал, что Машрабов может войти в российский рейтинг миллиардеров Forbes. В августе 2026 года его стартап привлёк 400 миллионов долларов инвестиций, после чего стоимость всего бизнеса оценили в 5,4 миллиарда долларов. Эксперты предполагали, что предпринимателю принадлежит от 20 до 30% компании. По одной из оценок, стоимость его пакета могла достигать двух миллиардов долларов. Однако представители Higgsfield оспорили расчёты Forbes, не раскрыв фактическое распределение долей.
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