Сопливый сентябрь: Какие регионы России сильнее всех запаслись лекарствами от простуды

Рязанская, Амурская и Московская области возглавили сентябрьский рейтинг регионов по покупкам средств от простуды. Список составлен на основе аптечных продаж с 1 по 14 сентября с поправкой на численность населения, сообщает SHOT.

В первую десятку также попали Магаданская и Белгородская области, Камчатский край, Орловская, Липецкая, Новосибирская и Воронежская области. Речь идёт именно об объёмах приобретённых препаратов, а не о статистике заболеваемости.

Самый заметный скачок спроса начался ещё в августе на севере страны. По данным «Честного знака», в Ненецком автономном округе продажи противовирусных средств выросли на 225%, а медикаментов от кашля и простуды — на 175%.

К сентябрю аптечный ажиотаж добрался до Ямала, Югры и Сибири. За первые две недели месяца в Новосибирской области купили 529 тысяч упаковок таких препаратов, в Красноярском крае — 449 тысяч, в Иркутской области — 404 тысячи.

Всего россияне уже потратили на противовирусные средства свыше 1 млрд рублей.

Рост спроса совпал с началом сезонного подъёма респираторных инфекций. Ранее Life.ru сообщал о начавшемся во второй декаде сентября росте заболеваемости ОРВИ в России. Роспотребнадзор назвал такую динамику ожидаемой для этого времени года.