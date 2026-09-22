Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 07:16

Сопливый сентябрь: Какие регионы России сильнее всех запаслись лекарствами от простуды

SHOT: Рязанская область возглавила рейтинг спроса на лекарства от простуды

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рязанская, Амурская и Московская области возглавили сентябрьский рейтинг регионов по покупкам средств от простуды. Список составлен на основе аптечных продаж с 1 по 14 сентября с поправкой на численность населения, сообщает SHOT.

В первую десятку также попали Магаданская и Белгородская области, Камчатский край, Орловская, Липецкая, Новосибирская и Воронежская области. Речь идёт именно об объёмах приобретённых препаратов, а не о статистике заболеваемости.

Самый заметный скачок спроса начался ещё в августе на севере страны. По данным «Честного знака», в Ненецком автономном округе продажи противовирусных средств выросли на 225%, а медикаментов от кашля и простуды — на 175%.

К сентябрю аптечный ажиотаж добрался до Ямала, Югры и Сибири. За первые две недели месяца в Новосибирской области купили 529 тысяч упаковок таких препаратов, в Красноярском крае — 449 тысяч, в Иркутской области — 404 тысячи.

Всего россияне уже потратили на противовирусные средства свыше 1 млрд рублей.

Сбил температуру — и в офис? Терапевт объяснил, чем опасен грипп «на ногах» и даже на удалёнке
Сбил температуру — и в офис? Терапевт объяснил, чем опасен грипп «на ногах» и даже на удалёнке

Рост спроса совпал с началом сезонного подъёма респираторных инфекций. Ранее Life.ru сообщал о начавшемся во второй декаде сентября росте заболеваемости ОРВИ в России. Роспотребнадзор назвал такую динамику ожидаемой для этого времени года.

Больше новостей о болезнях, профилактике и рекомендациях врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Здоровье
  • Амурская область
  • Рязанская область
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar