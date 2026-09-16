Соратник Мадуро Алекс Сааб признал вину в отмывании денег

Предприниматель и экс-министр промышленности и нацпроизводства Венесуэлы Алекс Сааб из Колумбии, считавшийся одним из ближайших людей Николаса Мадуро, признал вину в федеральном суде Майами по делу об отмывании денег. Американская прокуратура связывает его с многолетней схемой вывода средств через контракты Венесуэлы на поставку продуктов питания и лекарств. Об этом сообщает Минюст США.

По материалам дела, 54-летний колумбиец участвовал в организации подкупа чиновников, чтобы связанные с ним структуры получали государственные заказы в рамках программы CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción). Часть предусмотренных контрактами поставок, как утверждает обвинение, фактически не выполнялась. Для сокрытия операций использовались фиктивные компании, поддельные счета и транспортные документы.

Полученные таким способом деньги переводились через зарубежные компании и счета, в том числе с использованием американской финансовой системы. Таким образом участники схемы присвоили сотни миллионов долларов.

«Преступники, подобные Алексу Саабу, которые обворовали народ Венесуэлы и стремились эксплуатировать и злоупотреблять американскими финансовыми учреждениями для финансирования незаконной деятельности, будут привлечены к ответственности ФБР. Послание ясно: под руководством администрации Трампа Бюро будет сотрудничать с нашими партнёрами, задействуя все необходимые ресурсы для защиты целостности финансовых учреждений США и розыска тех, кто извлекает выгоду из этих преступных операций», — заявил глава ФБР Кэш Патель.

Признание Сааба стало новым поворотом в деле. В декабре 2023 года президент США Джо Байден помиловал предпринимателя, находившегося под стражей в ожидании суда, после чего тот вернулся в Венесуэлу. В январе 2026 года американские власти предъявили ему новое обвинение, а 18 мая Сааб вновь оказался перед федеральным судом в Майами. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательное наказание определит суд с учётом федеральных рекомендаций по назначению наказаний и других предусмотренных законом обстоятельств. Дата оглашения приговора пока не назначена.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президентские выборы в Венесуэле можно будет провести, когда к ним будет готов народ страны. Конкретных сроков голосования республиканец не назвал. Глава Белого дома также заявил, что жители Венесуэлы сейчас «очень счастливы», а страна получает огромные доходы. По его словам, сложившаяся ситуация приносит деньги и самим Соединённым Штатам.