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Опубликовано 17 сентября, 08:42

Сорвалась с карниза, спасаясь от огня: В Тюмени девушка погибла из-за загоревшегося самоката

Аккумулятор самоката взорвался в Тюмени, погибла девушка

Обложка © ГУ МЧС по Тюменской области

Обложка © ГУ МЧС по Тюменской области

Девушка погибла при пожаре в многоэтажке в Тюмени, который, по предварительным данным SHOT, начался из-за взрыва аккумулятора электросамоката во время зарядки. Ещё один человек пострадал.

Пожар вспыхнул утром 17 сентября в квартире на девятом этаже дома №117 по улице Новосёлов. По данным МЧС по Тюменской области, огонь распространился на девять квадратных метров, из дома эвакуировали 12 человек.

Видео © ГУ МЧС по Тюменской области

По информации SHOT, в момент пожара в квартире находились девушка и её молодой человек. Спасаясь от огня, оба выбрались через окно и повисли снаружи. Мужчине удалось перебраться в квартиру этажом ниже, а девушка сорвалась с высоты и погибла.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Канал утверждает, что пожар начался после взрыва аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке. Пламя вырвалось из окна квартиры, подъезд сильно закоптило.

Соседи также рассказали SHOT, что погибшая могла быть беременна. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Электросамокат превратил уютную питерскую двушку в пепелище
Электросамокат превратил уютную питерскую двушку в пепелище

Ранее Life.ru писал о похожем смертельном пожаре в московской коммуналке, где загорелся оставленный на зарядке электросамокат. Тогда погиб один человек, ещё семеро пострадали.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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