Сорвалась с карниза, спасаясь от огня: В Тюмени девушка погибла из-за загоревшегося самоката

Девушка погибла при пожаре в многоэтажке в Тюмени, который, по предварительным данным SHOT, начался из-за взрыва аккумулятора электросамоката во время зарядки. Ещё один человек пострадал.

Пожар вспыхнул утром 17 сентября в квартире на девятом этаже дома №117 по улице Новосёлов. По данным МЧС по Тюменской области, огонь распространился на девять квадратных метров, из дома эвакуировали 12 человек.

Видео © ГУ МЧС по Тюменской области

По информации SHOT, в момент пожара в квартире находились девушка и её молодой человек. Спасаясь от огня, оба выбрались через окно и повисли снаружи. Мужчине удалось перебраться в квартиру этажом ниже, а девушка сорвалась с высоты и погибла.

Фото © SHOT

Канал утверждает, что пожар начался после взрыва аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке. Пламя вырвалось из окна квартиры, подъезд сильно закоптило.

Соседи также рассказали SHOT, что погибшая могла быть беременна. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Life.ru писал о похожем смертельном пожаре в московской коммуналке, где загорелся оставленный на зарядке электросамокат. Тогда погиб один человек, ещё семеро пострадали.