Соседи снова на грани войны: Эфиопия потребовала от Эритреи немедленно вывести войска

В Аддис-Абебе обвинили Эритрею в переброске войск на территорию Эфиопии и потребовали немедленно их вывести. О позиции властей страны рассказала министр правительственной связи Энаталем Мелес, передаёт Bloomberg.

«Все иностранные военные силы, действующие на нашей суверенной территории, должны немедленно её покинуть. (...) эритрейские войска, проявляющие активность в регионе Тыграй, должны без промедления уйти с территории Эфиопии», — сказала она.

В Асмэре выдвинули встречные обвинения. Министр информации Йемане Гебремескель заявил, что соседняя страна ищет предлог для боевых действий ради выхода к Красному морю и стратегически важному порту Асэб. По его версии, эфиопская сторона при этом пытается представить возможные действия как самооборону.

Напряжённость усиливается и на фоне взаимных претензий о поддержке вооружённых группировок. Эфиопские власти обвиняют Эритрею, Египет и Судан в помощи оппозиции, тогда как в Асмэре опасаются попытки проложить путь к побережью через их территорию. Премьер Абий Ахмед Али ранее вновь говорил, что отсутствие доступа к Красному морю мешает стабильному развитию страны.

Параллельно продолжаются столкновения в Тыграе. В сентябре НФОТ вместе ещё с шестью группировками создал альянс против федеральных властей, а 23 сентября его отряды перешли в наступление. Позднее правительственные силы начали контратаку, вернули контроль над Мэкэле и продолжили операции в регионе.

Напряжённость на севере Эфиопии резко усилилась ещё в сентябре. 23 сентября силы Народного фронта освобождения Тыграя захватили главный аэропорт региона в городе Мэкэле, после чего Ethiopian Airlines приостановила рейсы сразу в несколько городов. Незадолго до этого НФОТ вместе с шестью другими вооружёнными группировками создал альянс, заявивший целью отстранение правительства Абия Ахмеда и формирование переходной администрации. Отношения федеральных властей с руководством Тыграя к тому моменту ухудшались уже несколько месяцев, стороны обвиняли друг друга в нарушении мирного соглашения 2022 года.