Новые условия американцев по урегулированию конфликта на Украине стали «приговором» главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому. Так их оценил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению аналитика, показательно уже то, как изменилась риторика внутри самой Верховной рады. Депутаты, считает он, перестают замалчивать масштаб украинских потерь. В частности, Соскин сослался на заявления Анны Скороход, которая публично говорит о цене продолжения конфликта.

Для Киева это означает не просто очередные сложности на фронте, полагает он. Соскин связывает происходящее с давлением со стороны американской администрации: Вашингтон, по его оценке, подталкивает Зеленского к решениям, которые способны определить дальнейшую судьбу его власти.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие недовольны действиями нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По их словам, после его назначения отдельные части фактически отправляют на убой в Донбассе. Парламентарий подчеркнула, что слышала эти слова напрямую от обычных военных. В ее изложении это мнение людей, находящихся непосредственно на передовой.