В Киеве появились памятки с планом действий при возможном коллапсе зимой

В жилых домах Киева начали появляться инструкции для жителей на случай возможного коллапса предстоящей зимой. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

По словам парламентария, такие объявления уже расклеивают в некоторых районах украинской столицы. В них якобы указано, куда смогут эвакуировать людей и где им предоставят место для ночлега при критической ситуации.

«Мне вот рассказали, что, оказывается, по некоторым районам Киева уже расклеивают в домах объявления о том, куда в случае коллапса будет эвакуировано [население], где можно будет заночевать и т. д. Извините, — это катастрофа», — сказала Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.

Депутат также утверждает, что киевлянам советуют заранее продумывать варианты, куда они смогут уехать в случае серьёзных проблем зимой.

На этом фоне накануне власти Киева официально объявили о подготовке резервов продовольствия и питьевой воды на осенне-зимний период 2026–2027 годов. Запасы планируют использовать при длительных отключениях электричества и других чрезвычайных ситуациях.

Ранее Life.ru писал, что власти Украины предупредили жителей страны о непростой зиме из-за уязвимости энергосистемы. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что новые повреждения инфраструктуры способны ударить не только по электроснабжению, но и по отоплению, воде и транспорту. По его словам, от стабильной работы энергетики зависит фактически вся жизнь страны.