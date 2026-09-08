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Опубликовано 8 сентября, 12:31

В Киеве появились памятки с планом действий при возможном коллапсе зимой

Депутат Рады Скороход заявила о подготовке Киева к возможному коллапсу зимой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В жилых домах Киева начали появляться инструкции для жителей на случай возможного коллапса предстоящей зимой. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

По словам парламентария, такие объявления уже расклеивают в некоторых районах украинской столицы. В них якобы указано, куда смогут эвакуировать людей и где им предоставят место для ночлега при критической ситуации.

«Мне вот рассказали, что, оказывается, по некоторым районам Киева уже расклеивают в домах объявления о том, куда в случае коллапса будет эвакуировано [население], где можно будет заночевать и т. д. Извините, — это катастрофа», — сказала Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.

Депутат также утверждает, что киевлянам советуют заранее продумывать варианты, куда они смогут уехать в случае серьёзных проблем зимой.

На этом фоне накануне власти Киева официально объявили о подготовке резервов продовольствия и питьевой воды на осенне-зимний период 2026–2027 годов. Запасы планируют использовать при длительных отключениях электричества и других чрезвычайных ситуациях.

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Наталья Демьянова
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