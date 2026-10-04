Поддержка Владимира Зеленского со стороны европейских политиков, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, прекратится после выборов в странах Европы. Свою оценку он озвучил в эфире собственного YouTube-канала.

«Главные союзники Зеленского, его группы и, собственно, те, кто его продвигает и держит, — он является выразителем их генеральных интересов — все будут политически устранены, убраны, они все проиграют», — заявил Соскин.

По мнению экс-помощника Кучмы, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не смогут сохранить свои позиции после предстоящих выборов. Соскин считает, что это приведёт к серьёзным изменениям в европейской политике и ослабит поддержку Зеленского.

Ранее бывшая пресс-секретарь киевского главы Юлия Мендель заявила, что сам Зеленский пытался сфальсифицировать выборы президента на Украине. По её словам, он хотел заручиться поддержкой влиятельных потенциальных соперников и добиться их отказа от участия в президентской гонке. Мендель утверждала, что после отказа одного из политиков поддержать этот сценарий власти отложили проведение выборов.