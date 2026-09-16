Соскин заявил о риске проблем с траншем ЕС для Киева из-за скандала с Кравченко

Скандал вокруг бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко мог осложнить получение Киевом нового финансового транша от Евросоюза. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, связав ситуацию с конфликтом вокруг украинских антикоррупционных органов НАБУ и САП.

По словам Соскина, действия украинского руководства могли повлиять на позицию Брюсселя и привести к ужесточению условий предоставления помощи. Он заявил, что на фоне внутренних разбирательств Киев рискует столкнуться с дополнительными препятствиями при получении необходимого финансирования.

«Нам нужен как воздух новый транш западных денег, а этот негодяй устраивает скандал с Кравченко, срывая драгоценные выплаты от ЕС. И теперь Брюссель выдаёт жёсткие условия», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Экс-помощник Кучмы считает, что после истории с генпрокурором европейские партнёры могли пересмотреть подход к выделению средств. По его словам, ситуация вокруг правоохранительных структур стала одним из факторов, который повлиял на дальнейшие переговоры о финансовой поддержке.

«Зеленский просто мерзавец, по-другому я сказать не могу», — заявил Соскин, комментируя ситуацию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отправил в отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Решение последовало на фоне сообщений о ситуации вокруг работы украинских антикоррупционных органов. После увольнения власти страны не сообщили, кто временно возглавит Офис генерального прокурора. Ведомство также не объявляло о передаче полномочий новому руководителю.