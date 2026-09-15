Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Кравченко

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

При этом кто теперь будет исполнять обязанности главы Офиса генпрокурора, пока неизвестно.

Отдельного указа о назначении временного руководителя ведомства на данный момент не опубликовано. Сам Офис генерального прокурора также не объявлял, кому переданы полномочия.

Ранее Life.ru сообщал, что Верховная рада проголосовала за отставку Руслана Кравченко. До этого Зеленский отстранил его от должности, однако для окончательного увольнения требовалось согласие парламента.