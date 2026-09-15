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Опубликовано 15 сентября, 18:10

Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Кравченко

Обложка © Telegram / Руслан Кравченко

Обложка © Telegram / Руслан Кравченко

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

При этом кто теперь будет исполнять обязанности главы Офиса генпрокурора, пока неизвестно.

Отдельного указа о назначении временного руководителя ведомства на данный момент не опубликовано. Сам Офис генерального прокурора также не объявлял, кому переданы полномочия.

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Ранее Life.ru сообщал, что Верховная рада проголосовала за отставку Руслана Кравченко. До этого Зеленский отстранил его от должности, однако для окончательного увольнения требовалось согласие парламента.

Главные кадровые перестановки и политические конфликты на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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