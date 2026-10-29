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Регион
Опубликовано 29 октября, 12:34

Состав с украинскими пограничниками в Харьковской области попал под удар РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Берестине Харьковской области поражён железнодорожный состав с украинскими пограничниками, направлявшимися на усиление позиций в регионе. Об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».

В эшелоне находились военнослужащие 1-го погранотряда бригады «Гарт». Источник сообщает о больших потерях среди личного состава, однако их точная численность не приводится. В той же сводке говорится о переброске в Сумскую область недавно сформированной 55-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В соединении зафиксированы массовые случаи самовольного оставления части.

Также «Северный ветер» сообщил об ударах авиации, артиллерии и беспилотников РФ по скоплениям украинских войск и техники возле шести населённых пунктов Сумской области. В Черниговской области, по данным канала, под удары «Гераней» и РСЗО попали позиции подразделений ВСУ, Нацгвардии и территориальной обороны у Сновска, Корюковки и Клюсов.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по морскому сухогрузу, перевозившему в порт Одессы военное имущество и продукцию двойного назначения, предназначенные для украинской армии.

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Татьяна Миссуми
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