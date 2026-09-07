Состояние 11 пострадавших от ударов по Белгородчине оценивается как тяжёлое

Одиннадцать мирных жителей, получивших травмы во время ударов со стороны ВСУ, сейчас пребывают в реанимационных отделениях. Медики оценивают их самочувствие как тяжёлое, при этом детей в числе находящихся в критическом состоянии нет.

В официальном канале правительства региона подчеркнули, что пострадавшие получают полный спектр требуемой медицинской помощи. Врачи делают всё необходимое для стабилизации ситуации.

На сегодняшний день общее число госпитализированных из-за агрессивных действий на приграничных территориях достигло 130 человек. В эту статистику включены 12 несовершеннолетних, проходящих лечение в медучреждениях.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг состояния всех пациентов, поступивших в профильные отделения. Работа лечебных заведений ведется в усиленном режиме.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате налёта БПЛА на Белгородчину погибли два человека, ещё двое получили ранения. Пострадавших доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами.