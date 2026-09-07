Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 13:42

Состояние 11 пострадавших от ударов по Белгородчине оценивается как тяжёлое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одиннадцать мирных жителей, получивших травмы во время ударов со стороны ВСУ, сейчас пребывают в реанимационных отделениях. Медики оценивают их самочувствие как тяжёлое, при этом детей в числе находящихся в критическом состоянии нет.

В официальном канале правительства региона подчеркнули, что пострадавшие получают полный спектр требуемой медицинской помощи. Врачи делают всё необходимое для стабилизации ситуации.

На сегодняшний день общее число госпитализированных из-за агрессивных действий на приграничных территориях достигло 130 человек. В эту статистику включены 12 несовершеннолетних, проходящих лечение в медучреждениях.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг состояния всех пациентов, поступивших в профильные отделения. Работа лечебных заведений ведется в усиленном режиме.

При налёте ВСУ на Белгородскую область повреждены дома и коммерческие объекты
При налёте ВСУ на Белгородскую область повреждены дома и коммерческие объекты

Ранее Life.ru сообщал, что в результате налёта БПЛА на Белгородчину погибли два человека, ещё двое получили ранения. Пострадавших доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar