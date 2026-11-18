Состояние потерявшего руку при подрыве авто Заворотного начало улучшаться
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Врачи применили вакуумную технологию заживления ран для лечения 72-летнего журналиста Сергея Заворотного, пострадавшего при взрыве автомобиля в московском Чертанове. Состояние мужчины постепенно стабилизируется, хотя он по-прежнему находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает Mash.
Для обработки раны после потери левой руки медики используют VAC-систему — аппарат вакуум-ассистированного закрытия ран. Установку разместили в области культи плеча, повреждённого при взрыве.
Метод основан на создании отрицательного давления в ране. Оно помогает отводить избыточную жидкость, уменьшать отёк и создавать условия для восстановления повреждённых тканей.
Заворотный уже пришёл в сознание и дышит самостоятельно. Ранее его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Память мужчины не нарушена, а врачи наблюдают положительную динамику.
Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Заворотный пришёл в сознание после четырёх операций, перенесённых из-за тяжёлых травм при взрыве автомобиля 13 ноября. У журналиста диагностировали повреждение головного мозга, переломы рёбер и ноги. После госпитализации он некоторое время находился в коме и нуждался в аппаратной поддержке дыхания.