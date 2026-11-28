Состояние третьего пациента с оспой обезьян в Петербурге стабильно
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Врачи оценивают состояние третьего пациента с оспой обезьян в Санкт-Петербурге как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.
Инфекцию обнаружили у человека, вернувшегося из туристической поездки. О новом случае заболевания вечером 27 ноября проинформировало межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области в «Максе».
Санитарные врачи приступили к эпидемиологическому расследованию и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация остаётся на контроле ведомства.
Напомним, 26 ноября в Северной столице госпитализировали двух человек с оспой обезьян. Диагнозы обоих пациентов подтвердились по результатам лабораторных исследований. Их состояние медики также оценивают как стабильное. В октябре инфекцию выявили у пяти пациентов Боткинской больницы. К концу месяца все они были выписаны.