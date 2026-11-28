Врачи оценивают состояние третьего пациента с оспой обезьян в Санкт-Петербурге как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.

Инфекцию обнаружили у человека, вернувшегося из туристической поездки. О новом случае заболевания вечером 27 ноября проинформировало межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области в «Максе».

Санитарные врачи приступили к эпидемиологическому расследованию и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация остаётся на контроле ведомства.