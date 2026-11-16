Огромные очереди из сотен грузовиков образовались на границе Польши и Украины. В районе пункта пропуска Хребенне водителям приходится ждать начала оформления целые сутки. Несмотря на постепенное сокращение очередей, заторы сохраняются, свидетельствуют актуальные данные польского государственного портала Granica за 16 ноября.

Накануне самая длинная очередь растянулась на 42 километра от перехода Хребенне до населённого пункта Полянувка. Там скопилось около 330 большегрузов. Ещё примерно 650 фур стояли перед пунктом пропуска Дорогуск, где протяжённость затора достигала 16 километров, сообщила польская радиостанция RMF FM.

По последним опубликованным данным пограничных служб, на переходе Хребенне расчётное время ожидания для грузовиков массой свыше 7,5 тонны составляет 24 часа. В Дорогуске этот показатель снизился до 18 часов. При этом на пункте Медыка водителям приходится ждать около 20 часов, а на Корчове — 17 часов. Речь идёт именно об ожидании начала оформления при выезде из Польши, а не о полном времени пересечения границы.

Чтобы грузовики не блокировали движение на местных дорогах, польская полиция организовала специальные буферные зоны. В районе города Хелм одну из них уже убрали после сокращения очереди. Однако говорить о полном восстановлении движения пока рано.

В польской налоговой администрации объяснили заторы ростом грузопотока в выходные дни и приближением конца года. Представитель ведомства Михал Дерусь предупредил, что повышенная нагрузка на погранпереходы может сохраняться до середины декабря.

На переходах Хребенне и Дорогуск также ведутся ремонтные работы. В первом случае обновляют дороги и площадки для маневрирования транспорта, во втором — дорожное покрытие возле весового оборудования. При этом польские службы утверждают, что ремонт не влияет на количество оформляемых грузовиков.