Троих калининградцев арестовали за попытку тайно пересечь границу с Польшей
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В Калининградской области суд заключил под стражу троих местных жителей, подозреваемых в попытке незаконно пересечь российско-польскую границу. Двое 23-летних молодых людей и их 24-летняя знакомая заранее подготовились к переходу, запасшись снаряжением, одеждой и продуктами. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
По версии следствия, троица собиралась попасть на территорию Польши в обход официальных пунктов пропуска, не имея необходимых разрешительных документов. Для реализации плана подозреваемые приобрели ножи, топоры, верёвки и другие вещи, которые рассчитывали использовать в пути.
Однако осуществить задуманное им не удалось. Всех троих задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 322 УК РФ.
Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства подготовки к незаконному переходу и причины, по которым подозреваемые решили отправиться в Польшу, устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал о задержании 51-летнего иностранца, который пытался незаконно попасть из Калининградской области в Польшу. Мужчина намеревался пересечь границу в обход пункта пропуска, однако его обнаружили сотрудники пограничной службы ФСБ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на незаконное пересечение госграницы.