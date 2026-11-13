В Калининградской области суд заключил под стражу троих местных жителей, подозреваемых в попытке незаконно пересечь российско-польскую границу. Двое 23-летних молодых людей и их 24-летняя знакомая заранее подготовились к переходу, запасшись снаряжением, одеждой и продуктами. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, троица собиралась попасть на территорию Польши в обход официальных пунктов пропуска, не имея необходимых разрешительных документов. Для реализации плана подозреваемые приобрели ножи, топоры, верёвки и другие вещи, которые рассчитывали использовать в пути.

Однако осуществить задуманное им не удалось. Всех троих задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 322 УК РФ.

Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства подготовки к незаконному переходу и причины, по которым подозреваемые решили отправиться в Польшу, устанавливаются.