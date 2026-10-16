Сотни кошек и собак будут ждать встречи со своими людьми на фестивале WOOF в Москве

В Москве пройдёт юбилейный фестиваль WOOF, на котором собаки и кошки из приютов смогут найти новых хозяев. Мероприятие организует благотворительный фонд «Ника» 17 и 18 октября на территории арт-пространства «Хлебозавод».

Первый день фестиваля посвятят собакам, второй — кошкам. Посетители смогут познакомиться с животными, пообщаться с их кураторами и узнать об особенностях характера и привычках будущих питомцев. Все подопечные привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта.

Фестиваль WOOF проводится с 2016 года. За десять лет в Москве новые семьи обрели 1628 животных: 409 собак и 1219 кошек. В прошлом году мероприятие посетили более семи тысяч человек, а по всей России благодаря фестивалям фонда дом нашли свыше трёх тысяч питомцев.

«Судьбы более чем полутора тысяч животных уже изменились к лучшему благодаря нашему фестивалю Woof. Это результат кропотливой многолетней работы: каждый год мы надеемся превзойти прошлые результаты, чтобы как можно больше животных смогли найти дом», — рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

По её словам, на юбилейной выставке можно будет познакомиться с несколькими сотнями собак и кошек, которые пока ждут своих хозяев. При этом организаторы призывают не принимать поспешных решений: задача фестиваля — помочь людям подобрать питомца с учётом потребностей животного и особенностей семьи.

Гости также смогут бесплатно получить консультации специалистов по уходу и воспитанию питомцев, узнать о работе приютов и других способах помочь бездомным животным.

Доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко отметила, что, по данным Всероссийской переписи бездомных животных, в России около 3,6 млн кошек и собак живут без постоянного дома. По её словам, ответственное пристройство помогает не только найти семью конкретному питомцу, но и развивать культуру заботы о животных.

Когда: 17 октября — день собак, 18 октября — день кошек. Фестиваль будет работать с 11:00 до 19:00. Где: Москва, Новодмитровская улица, 1, строение 17, пространство «Бойлерная» на «Хлебозаводе». Вход свободный, 0+.

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