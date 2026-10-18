Сотни подростков на самокатах устроили опасный флешмоб в Москве: 20 оказались в полиции

В Москве массовый заезд подростков на электросамокатах и питбайках по Третьему транспортному кольцу закончился вмешательством полиции. Участники опасного флешмоба под названием Killstreet выехали на проезжую часть среди плотного потока автомобилей. В результате 20 несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

В Москве задержали 20 подростков после массового заезда на самокатах по ТТК. Видео © Telegram / Ирина Волк

На мероприятие собрались сотни подростков. Организаторы заранее распространили в чатах маршрут и правила участия. Колонна стартовала в Хамовниках, а её путь пролегал через район МГУ, торговый центр «Авиапарк» и заканчивался у Москва-Сити.

В опубликованных условиях флешмоба участникам запрещали обгонять администраторов, мешать пешеходам и провоцировать прохожих. При этом организаторы указывали скорость движения от 30 до 50 километров в час. В итоге подростки оказались на одной дороге с автомобилями.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП с электросамокатом в Москве. 4 сентября на улице Сервантеса двое несовершеннолетних, ехавших на одном самокате, столкнулись с автомобилем Mercedes-Benz. Один ребёнок погиб, второго госпитализировали.