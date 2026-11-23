Иркутский масложиркомбинат, выпускающий майонез, масла и соусы под брендом «Янта», получил штраф за нарушения при использовании пестицидов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Предприятие входит в группу компаний «Янта», которая занимается не только производством продуктов питания, но и сельским хозяйством. На собственных полях холдинг выращивает сою, подсолнечник, рапс, зерновые и кормовые культуры. Часть урожая впоследствии идёт на изготовление продукции.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в 2026 году масложиркомбинат приобрёл более 389 тонн пестицидов и агрохимикатов для борьбы с сорняками, защиты растений от вредителей и удобрения почвы. При этом предприятие не передавало обязательные сведения об обороте закупленных средств.

Проверки Россельхознадзора выявили нарушения на сельскохозяйственных участках в Иркутском и Боханском районах. В частности, при обработке кукурузы работники комбината на одних полях превышали допустимые дозировки пестицидов, а на других использовали меньше положенной нормы. Кроме того, некоторые препараты применяли на культурах, для которых они не разрешены.

Отдельные претензии возникли к использованию минеральных удобрений. На поля внесли 240 тонн таких веществ, не учитывая результаты обследования почвы. Подобная практика может негативно сказаться на состоянии окружающей среды и плодородии сельскохозяйственных земель.

До назначения штрафа самому комбинату Россельхознадзор уже дважды предупреждал предприятие о нарушениях. Одного из сотрудников ранее привлекли к административной ответственности, однако выявленные проблемы устранены не были.

Ранее Life.ru сообщал о нарушениях на сельхозземлях другого крупного российского производителя продуктов питания — «Мираторга». Россельхознадзор обнаружил борщевик как минимум на восьми участках компании в четырёх регионах России. По итогам проверок ведомство вынесло предостережения входящей в холдинг «Брянской мясной компании».