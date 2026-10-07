Сотни тысяч страниц уходят в блок: МВД рассказало, как чистит Сеть от наркопропаганды

МВД России взаимодействует с администраторами социальных сетей и мессенджеров, чтобы оперативно удалять материалы с пропагандой наркотиков. Об этом рассказал врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров на заседании президиума Общественного совета при ведомстве.

«Сотнями тысяч блокируются ресурсы, содержащие пронаркотический контент. Для своевременного удаления такой информации ведётся в том числе взаимодействие с администраторами социальных сетей и мессенджеров», — сообщил Смуров.

Только за первое полугодие 2026 года по требованиям МВД Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 50 тысячам интернет-ресурсов с пронаркотическим контентом. В ведомстве также отмечали, что за пять лет число наркопреступлений с использованием IT-технологий выросло почти вдвое.

Отдельное внимание полиция уделяет рекламе интернет-магазинов с запрещёнными веществами и предложениям «работы», связанным с бесконтактным сбытом наркотиков. По словам Смурова, сейчас начинает формироваться практика привлечения людей к ответственности за продвижение таких площадок и вербовку новых участников.

С 1 марта в России действует статья 230.3 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете при установленной законом повторности. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о планах создать студенческие кибердружины и медиапатрули, которые должны искать в соцсетях, мессенджерах, на форумах и видеохостингах опасный контент, в том числе материалы о наркотиках. Инициатива вошла в утверждённый правительством комплекс профилактических мер для детей и молодёжи на ближайшие годы.