Великие державы больше не могут рассматривать сотрудничество как необязательный выбор. Об этом Си Цзиньпин заявил на встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«В современном мире мы все взаимосвязаны. Я часто говорю, что человечество живет в единой глобальной деревне — нас связывает общая судьба. И процветание, и бедствия одного из нас затрагивают всех. В этой глобальной деревне на великих державах лежит особая ответственность. конструктивное взаимодействие между ними — это не вопрос выбора, а обязательная необходимость», — подчеркнул председатель КНР.

Китайский лидер обратил внимание на тесную взаимосвязь государств в современном мире. По его оценке, происходящие в одной стране события способны отражаться на положении других, поэтому крупнейшие мировые державы несут особую ответственность за международное взаимодействие.

Для объяснения своей позиции Си Цзиньпин использовал образ «глобальной деревни». Он подчеркнул, что человечество объединяет общая судьба, а последствия как благополучия, так и потрясений не ограничиваются пределами отдельных государств.

Именно поэтому председатель КНР считает конструктивные отношения между ведущими странами необходимым условием их взаимодействия. В своём выступлении он представил сотрудничество не как один из возможных вариантов внешней политики, а как требование современной международной обстановки.

Заявление прозвучало 19 ноября в Шэньчжэне на трёхсторонней встрече Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Руководитель Китая обозначил необходимость совместной работы государств, обладающих значительным влиянием на мировые процессы.