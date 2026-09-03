Сотрудник МЧС ЛНР погиб после атаки БПЛА на автомобиль в Первомайске

Помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по ЛНР Дмитрий Шашуто погиб после атаки беспилотника на автомобиль в Первомайске. Об этом сообщили в администрации города.

Удар произошёл 2 сентября. В момент атаки в машине находился сам сотрудник МЧС и его семья. Несмотря на усилия врачей, спасти капитана внутренней службы не удалось.

«3 сентября ушёл из жизни капитан внутренней службы Дмитрий Юрьевич Шашуто, помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике», — говорится в сообщении администрации Первомайска.

Шашуто начал службу в пожарно-спасательном подразделении города в 2015 году. За время работы он прошёл путь до старшего инженера и помощника начальника дежурной смены.

Коллеги характеризовали его как ответственного специалиста и надёжного товарища, который всегда был готов прийти на помощь. У погибшего остались супруга и дочь.

Прощание с Дмитрием Шашуто пройдёт на Аллее Славы в Первомайске. Коллектив МЧС ЛНР и городская администрация выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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