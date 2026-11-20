Тысячи сотрудников американской компании Anthropic стали долларовыми миллионерами после её выхода на биржу. Средняя стоимость принадлежащих персоналу акций достигла $44 млн на человека, пишет Fortune.

Создатель нейросети Claude разместил акции по цене $83 за штуку. При такой стоимости совокупные пакеты ценных бумаг сотрудников оцениваются примерно в $232 млрд. Всего в Anthropic работают около 5300 человек.

Больше остальных выиграли те, кто присоединился к компании на раннем этапе. По оценкам аналитиков, не менее 400 таких сотрудников владеют акциями стоимостью от $100 млн. Некоторые из них могут стать миллиардерами.

При этом речь пока преимущественно о состоянии на бумаге, а не о деньгах на банковских счетах. Работники, не входящие в число основателей, могут продать не более 10% своих акций в первый день торгов. Ещё 35% станут доступны для продажи после публикации финансовых результатов за 2026 год.

Семь сооснователей Anthropic, включая генерального директора Дарио Амодеи, оказались в числе главных обладателей новых состояний. Стоимость доли каждого из них на момент размещения оценивалась примерно в $20 млрд.