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Опубликовано 20 сентября, 00:21

Сотрудники магазина потушили возгорание в пермском ТЦ до приезда пожарных

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники магазина самостоятельно потушили пожар в торговом центре на Комсомольском проспекте в Перми. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло вечером 19 сентября в помещении на пятом этаже. Дежурный получил сообщение в 21:44 по местному времени — в 19:44 мск. Огонь охватил 0,5 квадратного метра.

«До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек персонала, посетителей не было», — уточнили в ведомстве.

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Ранее двухлетняя девочка разбудила родных во время ночного пожара в Челябинске. По данным областного управления МЧС, в квартире на первом этаже дома на улице Профессора Благих загорелись вещи и кухонный гарнитур. Взрослые успели вывести детей, однако девочке 2024 года рождения и мальчику 2016 года рождения потребовалась госпитализация из-за отравления продуктами горения. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное, погибших не было.

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Антон Голыбин
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