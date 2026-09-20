Сотрудники магазина потушили возгорание в пермском ТЦ до приезда пожарных

Сотрудники магазина самостоятельно потушили пожар в торговом центре на Комсомольском проспекте в Перми. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло вечером 19 сентября в помещении на пятом этаже. Дежурный получил сообщение в 21:44 по местному времени — в 19:44 мск. Огонь охватил 0,5 квадратного метра.

«До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек персонала, посетителей не было», — уточнили в ведомстве.

Ранее двухлетняя девочка разбудила родных во время ночного пожара в Челябинске. По данным областного управления МЧС, в квартире на первом этаже дома на улице Профессора Благих загорелись вещи и кухонный гарнитур. Взрослые успели вывести детей, однако девочке 2024 года рождения и мальчику 2016 года рождения потребовалась госпитализация из-за отравления продуктами горения. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное, погибших не было.