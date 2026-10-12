Сотрудники Секретной службы США ездили на Украину для изучения борьбы с дронами

Сотрудники Секретной службы США посещали Украину, чтобы изучить применение беспилотников в боевых условиях и подготовиться к возможным атакам дронов на американской территории. Об этом заместитель директора ведомства Мэтт Куинн рассказал в интервью телеканалу CBS в программе «60 минут».

«Мы учимся у украинцев всему. Примерно две недели назад оттуда вернулись наши группы. Они находятся на передовой, они работают с этим прямо на поле боя», — рассказал Куинн.

По его словам, американские спецслужбы исходят из того, что технологии боевого применения беспилотников рано или поздно могут оказаться в руках злоумышленников на территории США. Именно поэтому полученный на Украине опыт используют при разработке новых систем защиты.

В частности, Секретная служба разрабатывает средства перехвата беспилотников. В ходе интервью журналистам продемонстрировали дрон-перехватчик, который использует искусственный интеллект и радар для обнаружения чужих аппаратов и захватывает их специальной сетью.

При этом глава Секретной службы Шон Карран признал, что полностью исключить угрозу атак беспилотников пока невозможно. По его словам, ведомство обязано готовиться к подобным сценариям, чтобы не оказаться застигнутым врасплох.

Ранее Life.ru сообщал, что американские IT-компании активно помогают Украине в конфликте, предоставляя Киеву современные технологии. По данным Responsible Statecraft, корпорация Microsoft обеспечивает украинские структуры цифровой инфраструктурой и киберзащитой, а Palantir предоставляет инструменты для анализа разведданных и военного планирования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, важную роль играет спутниковая связь Starlink, применяемая украинскими военными.