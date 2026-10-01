Без формы, но на стороне Киева: IT-компании США активно помогают Украине в конфликте

Американские технологические корпорации фактически стали важными участниками поддержки Украины, предоставляя Киеву связь, программное обеспечение, киберзащиту и инструменты для работы с военными данными. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.

Microsoft этим летом объявила, что продлит технологическую поддержку Украины до конца 2027 года. Речь идёт о цифровой инфраструктуре, кибербезопасности и других сервисах, необходимых для работы украинских государственных систем. По данным самой компании, с 2022 года объём такой помощи превысил $700 млн.

В число поддержавших Киев компаний автор включает и PayPal. После начала боевых действий в 2022 году платёжная система приостановила работу в России. Снайдер рассматривает это решение как часть более широкой позиции американского технологического бизнеса в отношении конфликта.

Особое внимание в публикации уделено Palantir. Изначально компания предоставляла Украине часть своих сервисов бесплатно, а затем расширила сотрудничество. Её решения используются для анализа больших массивов разведывательных данных и поддержки военного планирования. В августе Life.ru писал о применении украинскими военными системы PRISMA от Palantir для подготовки и координации дальних ударов беспилотниками.

Responsible Statecraft пишет, что Украина одновременно стала для Palantir площадкой для испытания и развития технологий — от анализа целей до управления беспилотными системами. В мае компания договорилась расширять применение искусственного интеллекта в военной и гражданской оборонной сферах Украины. По подсчётам автора, капитализация Palantir выросла с менее чем $25 млрд в 2022 году примерно до $450 млрд сейчас.