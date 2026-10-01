Без формы, но на стороне Киева: IT-компании США активно помогают Украине в конфликте
Responsible Statecraft: IT-компании США активно помогают Украине в конфликте
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские технологические корпорации фактически стали важными участниками поддержки Украины, предоставляя Киеву связь, программное обеспечение, киберзащиту и инструменты для работы с военными данными. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.
Microsoft этим летом объявила, что продлит технологическую поддержку Украины до конца 2027 года. Речь идёт о цифровой инфраструктуре, кибербезопасности и других сервисах, необходимых для работы украинских государственных систем. По данным самой компании, с 2022 года объём такой помощи превысил $700 млн.
В число поддержавших Киев компаний автор включает и PayPal. После начала боевых действий в 2022 году платёжная система приостановила работу в России. Снайдер рассматривает это решение как часть более широкой позиции американского технологического бизнеса в отношении конфликта.
Особое внимание в публикации уделено Palantir. Изначально компания предоставляла Украине часть своих сервисов бесплатно, а затем расширила сотрудничество. Её решения используются для анализа больших массивов разведывательных данных и поддержки военного планирования. В августе Life.ru писал о применении украинскими военными системы PRISMA от Palantir для подготовки и координации дальних ударов беспилотниками.
Responsible Statecraft пишет, что Украина одновременно стала для Palantir площадкой для испытания и развития технологий — от анализа целей до управления беспилотными системами. В мае компания договорилась расширять применение искусственного интеллекта в военной и гражданской оборонной сферах Украины. По подсчётам автора, капитализация Palantir выросла с менее чем $25 млрд в 2022 году примерно до $450 млрд сейчас.
Ранее Life.ru рассказывал о встрече Владимира Зеленского с главой Palantir Алексом Карпом, на которой обсуждались технологические решения для фронта и гражданской сферы. Позднее эксперт Александр Степанов заявил об использовании программного обеспечения PRISMA для анализа данных и подготовки ударов. Отдельную роль в обеспечении украинской армии играет спутниковая связь Starlink: Киев просил США помочь получить возможность применять связанные со Starlink беспилотники для ударов вглубь России, а позже Financial Times сообщала, что Илон Маск допускал такой сценарий при условии политического решения Вашингтона. При этом ранее Дональд Трамп, по данным FT, не поддержал соответствующий запрос Киева.
Главные события мировой политики, международные отношения и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.