Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров запустил собственный оборонный стартап. Первым крупным инвестором станет глава американской технологической компании Palantir Алекс Карп, пишет CNBC.

Компания Фёдорова будет заниматься разработкой военных технологий, используя опыт Украины в современных боевых действиях. Глава Palantir заявил, что новый бизнес может создавать решения, которые в будущем будут востребованы не только Украиной, но и её союзниками.

«Вы и ваши коллеги запускаете компанию, которая, я думаю, будет определять будущее мира», — сказал Карп.

При этом подробности о структуре стартапа, размере вложений и конкретных направлениях разработки пока не раскрываются. В команде Фёдорова пообещали сообщать о развитии проекта по мере его продвижения.

Компания Palantir, сооснователем которой является идеолог технологического правого крыла Питер Тиль, оказалась в центре скандала после публикации в 2026 году 22-пунктного манифеста «Технологическая республика» (краткого изложения книги CEO Алекса Карпа). Критики единодушно характеризуют этот документ как «технофашизм», усматривая в нём призыв к построению авторитарного мира, управляемого технологическими корпорациями, где отвергаются плюрализм и инклюзивность, а главной моральной обязанностью Силиконовой долины объявляется создание систем вооружений и тотальной слежки, в том числе с использованием ИИ. Опасения подогреваются тем фактом, что Palantir уже давно является ключевым подрядчиком американских военных и разведывательных служб (участвуя в операциях от поимки Бин Ладена до «цифровой охоты» на лидеров Ирана), а сам Тиль, называемый «теневым императором», рассматривается как архитектор новой техно-авторитарной реальности, использующий свое влияние и инфраструктуру компании для подрыва демократических институтов.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ используют систему PRISMA от Palantir для дальних ударов по РФ. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отмечал, что использование таких технологий сопровождается участием внешних операторов. Ключевую роль в техническом обеспечении он отводит Palantir, которая активно внедряет решения на базе искусственного интеллекта.