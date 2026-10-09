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Опубликовано 9 октября, 14:05

Военный аналитик оценил эффективность главного козыря США в небе Украины

Эксперт Корнев назвал ограниченными возможности дронов Switchblade 600 ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские дроны-камикадзе Switchblade 600, которые применяют украинские военные, имеют ограничения. Об этом газете «Известия» заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, конструкция и масса боевой части рассчитаны прежде всего на точечные удары по бронетехнике.

«При атаках на укреплённые позиции или групповые цели мощности боевой части зачастую оказывается недостаточно», — приводит издание слова аналитика.

Второй недостаток — уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы. Switchblade 600 поставляются Украине США. Однако, судя по оценке эксперта, их применение эффективно не во всех ситуациях.

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А ранее Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть проблемы с производством дронов. По его словам, Незалежная действительно много импортирует двигателей и частично производит их сама, однако этих объёмов якобы недостаточно.

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Дарья Нарыкова
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