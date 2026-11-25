В Волгодонске конфликт из-за испорченного пуховика стоимостью 27 тысяч рублей закончился вызовом полиции. Сотрудница химчистки «Золушка», по словам клиентки, набросилась на неё и выхватила телефон. Подробностями истории женщина поделилась с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

В Волгодонске сотрудница химчистки напала на клиентку из-за пуховика. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Анна отдала белый пуховик в химчистку на улице Энтузиастов, 21В, ещё 6 ноября. За услугу она заплатила 5750 рублей, однако после обработки на четырёх металлических кнопках обнаружились царапины и сколы. Клиентка потребовала вернуть деньги и заменить повреждённую фурнитуру.

Когда 19 ноября женщина пришла за документами, между ней и сотрудницей Анастасией разгорелся конфликт. По словам Анны, работница применила к ней силу и отобрала смартфон. В итоге клиентка вызвала полицию и написала несколько заявлений.

Кроме того, как утверждает женщина, её пуховик выдали другому человеку без подписи и предъявления документов. Сам договор на оказание услуг Анна получила только после приезда правоохранителей.

Претензии к этому отделению «Золушки» возникали и у других клиентов. В отзывах они жаловались на появление пятен, сбившийся наполнитель, повреждение одежды и нежелание сотрудников возвращать деньги.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА рассказывала о москвиче, которому в химчистке «Диана» испортили куртку Armani Exchange за 50 тысяч рублей. Мужчина заплатил 4660 рублей за более дорогой вариант обработки, однако после чистки ткань выцвела, а фирменная нашивка оказалась повреждена. Клиент направил письменную претензию, но представители компании заявили, что технология обработки не нарушалась. Теперь москвич намерен добиваться компенсации через суд.