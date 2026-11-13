Семь с половиной лет колонии получила сотрудница полиции из Новосибирска, которая за деньги продавала ритуальным агентствам сведения об умерших горожанах и контакты их родственников. За полтора года на торговле служебной информацией она заработала более 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

На скамье подсудимых оказалась помощник оперативного дежурного городского управления МВД Марина Зыкова. С января 2020 года по июнь 2021-го она использовала доступ к закрытым полицейским сводкам, куда в режиме реального времени поступали сообщения о смерти людей. Женщина передавала похоронным компаниям адреса и время смерти граждан, а также телефоны их близких, чтобы ритуальщики могли использовать эти сведения для поиска клиентов.

Деньги за информацию полицейская получала через посредников — Александра Краморева и Михаила Берестенникова. По данным суда, они организовали передачу взяток от представителей похоронного бизнеса. Общая сумма незаконного вознаграждения составила почти 374 тысячи рублей.

Кировский районный суд признал Зыкову виновной в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Помимо семи с половиной лет колонии общего режима, ей назначили штраф в размере почти 748 тысяч рублей, запретили занимать определённые должности в правоохранительных органах в течение пяти лет и лишили звания старшего сержанта полиции. Также суд постановил конфисковать сумму, эквивалентную полученной взятке. После оглашения приговора женщину заключили под стражу.

Обоих посредников приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима каждого и аналогичным штрафам. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru сообщал об аресте главы Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского по делу о взятке свыше 26 миллионов рублей от похоронного бизнеса. По версии следствия, чиновник получал деньги через посредников, а взамен должен был помочь частной ритуальной компании получить фактически монопольное право на захоронения на местном кладбище. Исключительные полномочия планировалось оформить под видом договоров на благоустройство территории.