В Тюменской области сотрудница банка предстанет перед судом по обвинению в хищении более 16 миллионов рублей, предназначенных участникам СВО. По версии следствия, женщина помогала преступной группе переводить выплаты военнослужащих на подставные счета. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как установили следователи, в 2025 году обвиняемая использовала служебный доступ к банковской информации, чтобы отслеживать поступление единовременных выплат за заключение первого контракта с Минобороны.

Полученные сведения она передавала сообщникам. Те оформляли от имени военнослужащих поддельные заявления на перевод денег, после чего сотрудница банка перечисляла средства на счета участников группы.

Похищенные суммы злоумышленники обналичивали и распределяли между собой. По подсчётам следствия, таким способом при участии обвиняемой были выведены более 16 миллионов рублей. Во время расследования женщина полностью признала вину и дала показания о работе преступной схемы. Благодаря полученным сведениям правоохранителям удалось установить и задержать ещё троих предполагаемых участников группировки.

Банковской сотруднице предъявили обвинение в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершённом организованной группой в особо крупном размере, а также в неправомерном доступе к охраняемым законом данным. Расследование в отношении женщины завершено, материалы направлены в суд. Следственные действия в отношении её предполагаемых сообщников продолжаются.