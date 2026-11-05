В 2027 году ещё две возрастные категории россиян смогут оформить страховую пенсию по старости. Речь идёт о мужчинах 1962 года рождения и женщинах 1967 года рождения. Однако одного достижения установленного возраста недостаточно: будущим пенсионерам необходимо выполнить требования по страховому стажу и количеству пенсионных коэффициентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

В ведомстве уточнили, что право на оформление выплаты получат мужчины 1962 года рождения и старше, а также женщины 1967 года рождения и старше. При этом претендентам потребуется подтвердить не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

«В 2027 году право на страховую пенсию могут реализовать мужчины 1962 года рождения и старше и женщины 1967 года рождения и старше при наличии продолжительности страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30», — говорится в сообщении Соцфонда.

Таким образом, мужчинам указанного года рождения исполнится 65 лет, а женщинам — 60 лет. Именно эти возрастные параметры предусмотрены действующим графиком переходного периода пенсионной реформы.

При этом россиянам, которым не хватает стажа или пенсионных баллов, придётся продолжить формировать пенсионные права. Оформление страховой пенсии станет возможным после выполнения всех необходимых условий.