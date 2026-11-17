В 2027 году в России планируется назначить более миллиона пенсий, несмотря на сообщения о том, что граждане якобы не смогут выйти на заслуженный отдых. В Социальном фонде России опровергли эту информацию и объяснили, какие категории россиян сохранят право выйти на пенсию.

«Ранее распространенное в СМИ утверждение о том, что в следующем году никто не сможет выйти на пенсию, некорректно. За 10 месяцев 2026 года уже назначен почти миллион пенсий раньше пенсионного возраста или безотносительно к нему», — подчеркнули в ведомстве.

В частности, право на досрочное оформление пенсии сохранят представители профессий с вредными, опасными и тяжёлыми условиями труда. Речь идёт о шахтёрах, моряках, лётчиках, геологах, водителях общественного транспорта и других специалистах, которые приобрели необходимый стаж или выслугу лет.

Кроме того, Соцфонд продолжит назначать пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Льготные условия также сохранятся для многодетных матерей, воспитывающих троих и более детей, и родителей детей с инвалидностью.

Ранее Life.ru разбирался, кто сможет выйти на пенсию в 2026–2027 годах и как определить срок назначения выплат по году рождения. В материале подробно объясняются особенности переходного периода пенсионной реформы и условия досрочного выхода на заслуженный отдых. Отдельное внимание уделяется необходимому страховому стажу, пенсионным коэффициентам и льготным категориям граждан. Для назначения обычной страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.