«Социальная экономика стагнирует»: Волна протестов может охватить ещё 11 стран Европы

Массовые протесты, подобные французским, до конца 2026 года могут охватить ещё 11 европейских стран. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По мнению политолога, недовольство жителей Европы будет усиливаться на фоне снижения уровня жизни и проблем в социальной сфере. Одной из причин сложившейся ситуации он считает увеличение военных расходов, которые, по его оценке, осуществляются в ущерб внутренним потребностям государств.

«Социальная экономика внутри Евросоюза и стран Балтии очень сильно стагнирует», — заявил Самонкин.

Эксперт предположил, что до конца года волна общественного недовольства может затронуть Германию, Италию, Португалию, Испанию, Северную Македонию, Болгарию, Словакию, Чехию, Румынию и Великобританию. В качестве примера уже происходящих масштабных выступлений он привёл Францию.

Самонкин связывает возможное усиление протестных настроений с последствиями украинского конфликта и противостояния на Ближнем Востоке. По его оценке, европейские власти уделяют всё больше внимания оборонным вопросам, тогда как граждан беспокоят цены, доходы и состояние социальных служб.

Политолог также считает, что разочарование действиями руководства европейских стран может способствовать росту поддержки политических сил, выступающих за пересмотр государственных приоритетов.