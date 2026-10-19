«Социальная экономика стагнирует»: Волна протестов может охватить ещё 11 стран Европы
Политолог Самонкин допустил массовые протесты в 11 странах Европы до конца года
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Массовые протесты, подобные французским, до конца 2026 года могут охватить ещё 11 европейских стран. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
По мнению политолога, недовольство жителей Европы будет усиливаться на фоне снижения уровня жизни и проблем в социальной сфере. Одной из причин сложившейся ситуации он считает увеличение военных расходов, которые, по его оценке, осуществляются в ущерб внутренним потребностям государств.
«Социальная экономика внутри Евросоюза и стран Балтии очень сильно стагнирует», — заявил Самонкин.
Эксперт предположил, что до конца года волна общественного недовольства может затронуть Германию, Италию, Португалию, Испанию, Северную Македонию, Болгарию, Словакию, Чехию, Румынию и Великобританию. В качестве примера уже происходящих масштабных выступлений он привёл Францию.
Самонкин связывает возможное усиление протестных настроений с последствиями украинского конфликта и противостояния на Ближнем Востоке. По его оценке, европейские власти уделяют всё больше внимания оборонным вопросам, тогда как граждан беспокоят цены, доходы и состояние социальных служб.
Политолог также считает, что разочарование действиями руководства европейских стран может способствовать росту поддержки политических сил, выступающих за пересмотр государственных приоритетов.
Ранее Life.ru сообщал, что массовые беспорядки во Франции нанесли серьёзный ущерб торговым предприятиям. По предварительным данным отраслевого объединения, во время протестов 17 октября пострадали около 1,5 тысячи магазинов. В Париже и других городах фиксировались погромы и разграбления торговых точек.