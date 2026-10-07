Соцсети поставят на паузу: В Казахстане могут «заморозить» аккаунты детей

В Казахстане рассмотрят возможность временно приостанавливать уже действующие аккаунты пользователей онлайн-платформ младше 16 лет. Об этом говорится в ответе премьер-министра республики Олжаса Бектенова на депутатский запрос.

«В целях обеспечения качественного выполнения новых требований для введения указанной нормы в действие будет предусмотрен переходный период. Будет рассмотрен вопрос о временной приостановке действующих аккаунтов пользователей онлайн-платформ младше 16 лет», — говорится в ответе Бектенова.

Правительство Казахстана уже разработало поправки в закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», регулирующие регистрацию пользователей младше 16 лет. Сейчас документ рассматривает Курултай. Речь пока идёт о готовящейся норме: окончательный механизм ограничений ещё не утверждён.

После принятия поправок власти намерены разработать отдельные правила подтверждения возраста. При этом планируется учитывать технические механизмы самих платформ, возможности идентификации с помощью искусственного интеллекта, просматриваемый пользователем контент и его активность. Предлагаемый подход должен позволить подтверждать возраст без распространения персональных данных.

Будущие правила также обсудят с представительствами онлайн-платформ, работающими в Казахстане. Конкретные способы применения ограничений планируется проработать после принятия законодательных поправок.

Во многих странах ограничения для детей в интернете становятся жёстче. В Австралии с декабря 2025 года соцсети обязаны не допускать пользователей младше 16 лет к созданию и сохранению аккаунтов. В Великобритании с июля 2025 года платформы обязаны использовать строгую проверку возраста для доступа несовершеннолетних к порнографии и другому вредному контенту, а с весны 2027 года власти планируют полностью закрыть соцсети для детей младше 16 лет и дополнительно ограничить стриминг и общение с незнакомцами для подростков. В Китае действует специальный «режим для несовершеннолетних», а новые правила предусматривают ограничения на соцсети, игры, стриминг и сервисы с потенциально вредным для детей контентом; часть функций для пользователей младше 16 лет разрешается только в специальном защищённом режиме.