В городе Партизанске Приморского края полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над собственной 13-летней дочерью. Причиной для проверки стали публикации в социальных сетях о возможных преступлениях против половой неприкосновенности девочки. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сотрудники полиции обнаружили сообщения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетней во время мониторинга интернета. После этого правоохранители организовали розыскные мероприятия, установили местонахождение предполагаемого подозреваемого и задержали его.

Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и незаконное выращивание наркосодержащих растений. После задержания его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее в Приморском крае 13-летняя школьница заявила, что годами подвергалась сексуальному насилию со стороны собственного отца. По словам девочки, всё началось, когда ей было четыре года, а мужчина угрожал расправой, чтобы она никому не рассказывала о происходящем.