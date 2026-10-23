Соучастник Дарьи Треповой* по делу о теракте получил пожизненное лишение свободы

Юрий Денисов* получил пожизненный срок по делу о теракте, унёсшем жизнь военкора Владлена Татарского. Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге также назначил соучастнику Дарьи Треповой* штраф в миллион рублей.

По версии следствия, Денисов* организовал передачу Треповой* бюста со взрывчаткой через посредника. Именно эту статуэтку она принесла на встречу с военкором 2 апреля 2023 года.

После взрыва мужчина скрылся за границей, поэтому разбирательство прошло заочно. Срок наказания начнут отсчитывать с момента его задержания, сообщает 78.ru.

Теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), произошёл 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Во время творческой встречи Дарья Трепова* передала журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство. При взрыве Татарский погиб, ещё 52 человека получили ранения. По версии следствия, преступление было организовано лицами, действовавшими с территории Украины. Сама Трепова* утверждала, что не знала о взрывчатке в статуэтке.

25 января 2024 года Второй Западный окружной военный суд признал Трепову* виновной в совершении теракта, незаконном обороте взрывного устройства и использовании поддельных документов. Её приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.