Совбез ООН проведёт заседание по Украине 9 октября

Совет Безопасности ООН в пятницу, 9 октября, проведёт заседание по украинской тематике. Встреча пройдёт в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Согласно обновлённому расписанию Совбеза, обсуждение состоится в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности на Украине».

Начало заседания запланировано на 15:00 по местному времени — 22:00 мск.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возможность для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сохраняется. По его словам, организация готова выступить посредником между Москвой и Киевом, если обе стороны выразят такое желание.