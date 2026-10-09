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Опубликовано 9 октября, 05:43

Совбез ООН проведёт заседание по Украине 9 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Совет Безопасности ООН в пятницу, 9 октября, проведёт заседание по украинской тематике. Встреча пройдёт в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Согласно обновлённому расписанию Совбеза, обсуждение состоится в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности на Украине».

Начало заседания запланировано на 15:00 по местному времени — 22:00 мск.

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Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возможность для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сохраняется. По его словам, организация готова выступить посредником между Москвой и Киевом, если обе стороны выразят такое желание.

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Виталий Приходько
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