Позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас мешает Евросоюзу вести содержательные переговоры с Россией. Такую оценку дал автор американского издания Responsible Statecraft Анатоль Ливен, раскритиковав подход Брюсселя к обсуждению европейской безопасности.

По мнению обозревателя, жёсткое отношение Каллас к Москве практически исключает возможность выработать жизнеспособную переговорную стратегию. При этом европейские страны продолжают настаивать на прекращении огня на Украине ещё до начала консультаций о будущей системе безопасности.

Ливен считает подобную последовательность действий бесперспективной. По его оценке, Москва вряд ли согласится отказаться от имеющихся рычагов влияния ради обещания когда-нибудь вернуться к обсуждению вопросов безопасности. Тем более что никаких гарантий достижения соглашения европейцы не предоставляют.

«Эта позиция либо совершенно глупа, либо совершенно неискренна», — отмечается в публикации.

Автор также ставит под сомнение готовность европейских государств договариваться с Россией в дальнейшем. Основанием для такой оценки он называет враждебную риторику европейских политиков и отсутствие уверенности в том, что возможные договорённости будут выполнены.

Накануне Каллас вновь заявила, что обсуждать мирное урегулирование и новую архитектуру безопасности следует лишь после прекращения боевых действий на Украине. Москва считает такое предварительное условие неприемлемым.

Кроме того, глава дипломатической службы ЕС дала понять, что рассчитывает участвовать в переговорах по украинскому конфликту в качестве представителя Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что жёсткая антироссийская позиция Каи Каллас фактически исключила Евросоюз из переговорного процесса по Украине. Такое мнение высказал обозреватель итальянского издания L'AntiDiplomatico Фабрицио Верде. По его оценке, политика главы евродипломатии привела к тому, что Брюссель остался в стороне от обсуждения урегулирования конфликта.