Жёсткая антироссийская политика главы европейской дипломатии Каи Каллас обернулась провалом и оставила Евросоюз за бортом реальных переговоров по урегулированию украинского конфликта. К такому выводу пришёл обозреватель итальянского издания L'AntiDiplomatico Фабрицио Верде. По его мнению, пока Брюссель продолжает курс на конфронтацию с Москвой, Вашингтон меняет подход и договаривается с Россией напрямую.

«Европа поставила всё на карту в противостоянии с Россией, причём не только экономическом», — отмечает автор аналитической публикации о провале «доктрины Каллас».

По словам журналиста, Евросоюз годами вкладывался в поддержку Украины и санкционное давление на Россию, рассчитывая сохранить влияние на международную повестку. Однако теперь, когда администрация Дональда Трампа перешла к прямым контактам с Москвой, европейские руководители оказались вне основного переговорного формата.

Особое внимание Верде уделил реакции Каллас на попытки Вашингтона самостоятельно договариваться с российской стороной. В статье приводится её возмущённое заявление: «Вы не можете заключать соглашения с Трампом за спиной Европы». Обозреватель считает такую позицию противоречивой, поскольку Брюссель прежде сам отказывался от полноценного дипломатического диалога с Москвой.

Автор также связал ослабление переговорных позиций Европы с экономическими последствиями санкционной политики. Он полагает, что ограничения нанесли европейской промышленности и энергетической безопасности серьёзный ущерб, тогда как Вашингтон решил вернуться к более прагматичным отношениям с Россией.

В публикации критикуется и позиция канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее предупреждал, что капитуляция Украины означала бы капитуляцию всей Европы. По мнению Верде, подобные заявления свидетельствуют о нежелании европейского руководства пересматривать свой подход к конфликту даже после изменения политики США.

Между тем Каллас продолжает настаивать на самостоятельной роли Евросоюза. Как ранее сообщал Life.ru, глава евродипломатии заявила, что США не вправе обсуждать с Россией отмену европейских санкций. Она подчеркнула, что вопросы снятия ограничений и распоряжения замороженными российскими активами находятся исключительно в компетенции стран ЕС.