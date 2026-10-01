«Совершенно искренне»: Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в обменах

Россия благодарна первой леди США Мелании Трамп за её участие в решении гуманитарных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере. Говорю совершенно искренне, без всякой иронии», — подчеркнул лидер РФ во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам Путина, эта работа касается обменов и решения других гуманитарных вопросов.

Ранее Мелания Трамп заявила о подготовке очередного воссоединения детей с семьями из России и Украины. По её словам, работа идёт через прямые контакты с обеими сторонами, а её представитель продолжает заниматься этим вопросом.