«Совершенно искренне»: Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в обменах
Путин поблагодарил Меланию Трамп за участие в решении гуманитарных вопросов
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Россия благодарна первой леди США Мелании Трамп за её участие в решении гуманитарных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере. Говорю совершенно искренне, без всякой иронии», — подчеркнул лидер РФ во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».
По словам Путина, эта работа касается обменов и решения других гуманитарных вопросов.
Ранее Мелания Трамп заявила о подготовке очередного воссоединения детей с семьями из России и Украины. По её словам, работа идёт через прямые контакты с обеими сторонами, а её представитель продолжает заниматься этим вопросом.
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