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Опубликовано 1 октября, 20:11

«Совершенно искренне»: Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в обменах

Путин поблагодарил Меланию Трамп за участие в решении гуманитарных вопросов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Россия благодарна первой леди США Мелании Трамп за её участие в решении гуманитарных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере. Говорю совершенно искренне, без всякой иронии», — подчеркнул лидер РФ во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам Путина, эта работа касается обменов и решения других гуманитарных вопросов.

Путин поблагодарил Меланию Трамп: Москва и Вашингтон продолжат гуманитарную работу
Путин поблагодарил Меланию Трамп: Москва и Вашингтон продолжат гуманитарную работу

Ранее Мелания Трамп заявила о подготовке очередного воссоединения детей с семьями из России и Украины. По её словам, работа идёт через прямые контакты с обеими сторонами, а её представитель продолжает заниматься этим вопросом.

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Полина Никифорова
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