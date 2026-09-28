Совестливые угонщики из Екатеринбурга покатались на байке и вернули его на место

В Екатеринбурге угонщики вернули чужой мотоцикл на прежнее место спустя несколько часов после кражи. За это время они успели отогнать байк в лес, завести его и покататься. О случившемся в Академическом районе рассказал владелец транспорта Максим.

По словам мужчины, восстановить события помогли камеры наблюдения. За 40 минут до угона будущие похитители стояли возле байка и разговаривали. Затем они срезали замок и увезли мотоцикл.

Угонщики из Екатеринбурга покатались на мотоцикле и вернули его. Видео © Telegram / 360.ru

«В 01:28 мотоцикл украли, отогнали в лес, там завели его и катались. Где-то в 05:50 его вернули на место», — отметил собеседник 360.ru.

Лицо водителя скрывала маска, однако на переднем крыле остались отпечатки пальцев. Владелец предполагает, что к угону могли быть причастны несовершеннолетние. Он уже написал заявление в полицию.

Ранее в Каменске-Уральском подозреваемый в угоне машины ветерана СВО сам пришёл в полицию вместе с матерью, узнав о розыске. Молодого человека задержали. Он выразил готовность извиниться перед потерпевшим и возместить ущерб.